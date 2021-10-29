TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Превышение нормы загрязнений в Нижнем Тагиле чаще всего фиксировалось в августе

29 октября 2021, 06:00
Фото: TagilCity.ru
Месяцем с самым грязным воздухом, по итогам замеров постов УГМС и газоанализатора TagilCity. ru за полгода, стал август — 16 дней из 31.

Первую неделю месяца и последнюю превышения формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке фиксировались почти ежедневно. Максимальное ПДК вещества составляло 1,9. А прибор редакции «ловил» диоксид азота в центре города.

В июне выбросы с превышением нормы загрязнений были 14 дней. В эти дни посты УГМС вновь ловили формальдегид на Вагонке и Сухоложском поселке. Именно в это время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошло несколько выбросов черного и желто-зеленого дыма, которые случились из-за технической неисправности при эксплуатации оборудования.

В сентябре выбросы формальдегида с превышением ПДК, по данным УГМС, происходили ежедневно с 1 по 8 число. В остальные дни стационарные посты ведомства загрязнений воздуха не фиксировали, зато фиксировал их прибор редакции. Газоанализатор «ловил» диоксид азота и сероводород в районе вокзала. Всего в сентябре 12 дней из 30 были с грязным воздухом.

В остальные месяцы количество дней с превышениями нормы загрязнений были следующими: в июле — 11 дней, в апреле — 10 дней, в мае — 9 дней.

Напомним, редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Сюда же включили данные УГМС из открытых источников. Оказалось, что в течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.

В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений
Узнать подробнее

Материалы по теме
Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?В течение полугода тагильчане дышали формальдегидом 51 день
#Замеры#Загрязнения#Воздух#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25