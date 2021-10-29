Превышение нормы загрязнений в Нижнем Тагиле чаще всего фиксировалось в августе

В июне выбросы с превышением нормы загрязнений были 14 дней. В эти дни посты УГМС вновь ловили формальдегид на Вагонке и Сухоложском поселке. Именно в это время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошло несколько выбросов черного и желто-зеленого дыма, которые случились из-за технической неисправности при эксплуатации оборудования.