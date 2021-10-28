В течение полугода тагильчане дышали формальдегидом 51 день

Имеет третий класс опасности. При длительном воздействии приводит к ослаблению иммунитета, то есть человек начинает чаще болеть и более подвержен инфекциям. Может увеличивать восприимчивость организма к вирусным заболеваниям, поражать легкие, вызывать бронхит и пневмонию. Источниками выбросов стали ЕВРАЗ НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год (всего 6,4 тысячи тонн в год).