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Posted 22 ноября 2021, 16:16

Published 22 ноября 2021, 16:16

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев

В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев

22 ноября 2021, 16:16
Фото: 1MI.
ДТП с участием 3-х легковых автомобилей произошло под Нижним Тагилом сегодня, 22 ноября.

В результате аварии одна из легковушек улетела в кювет. В происшествие пострадали трое человек. Причины произошедшей аварии в данный момент устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

За минувший уик-энд в регионе произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли и 49 получили травмы различной тяжести. Еще в двухста происшествиях пострадали лишь транспортные средства. Одной из причин такого большого количества аварий пресс-служба Свердловского УГИБДД называет неудовлетворительное зимнее содержание областных дорог.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пострадавшие#Массовое дтп
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