В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев

За минувший уик-энд в регионе произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли и 49 получили травмы различной тяжести. Еще в двухста происшествиях пострадали лишь транспортные средства. Одной из причин такого большого количества аварий пресс-служба Свердловского УГИБДД называет неудовлетворительное зимнее содержание областных дорог.