В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев

Posted 22 ноября 2021, 16:16
Published 22 ноября 2021, 16:16
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
В результате аварии одна из легковушек улетела в кювет. В происшествие пострадали трое человек. Причины произошедшей аварии в данный момент устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
За минувший уик-энд в регионе произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли и 49 получили травмы различной тяжести. Еще в двухста происшествиях пострадали лишь транспортные средства. Одной из причин такого большого количества аварий пресс-служба Свердловского УГИБДД называет неудовлетворительное зимнее содержание областных дорог.