Свердловским несовершеннолетним студентам разрешено ходить в ТЦ без взрослых

Напомним, 15-летняя девочка из Серова обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой об отмене QR-кодов в ТЦ для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. По законодательству, подростки этого возраста имеют право работать, в том числе и в торговых центрах, а также заключать мелкие сделки.