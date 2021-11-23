Свердловским несовершеннолетним студентам разрешено ходить в ТЦ без взрослых

Posted 23 ноября 2021, 13:02
Published 23 ноября 2021, 13:02
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Также с 15 декабря 2021 года до 15 января 2021 года изменилась дата, до которой жители региона, поставившие первый компонент вакцины, смогут пройти в «чистые зоны», пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Напомним, 15-летняя девочка из Серова обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой об отмене QR-кодов в ТЦ для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. По законодательству, подростки этого возраста имеют право работать, в том числе и в торговых центрах, а также заключать мелкие сделки.