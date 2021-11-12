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Отменить запрет на посещение ТЦ без родителей попросила прокурора подросток из Серова

12 ноября 2021, 07:12
Фото: 1MI
С просьбой об отмене запрета посещения ТЦ детьми до 18 лет без сопровождения родителей в Свердловской области к губернатору и прокурору обратилась 15-летняя жительница Серова.

В своем обращении девочка пишет, что права подростком нарушаются данным указом. Открытое письмо появилось в группе «ВК Серов» Вконтакте.

В качестве довода она приводит пункт 2 статьи 26 ГК РФ, согласно которому, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, могут самостоятельно распоряжаться своими доходами и совершать мелкие сделки.

Кроме того, серовчанка отмечает, что по статье 63 ТК РФ, подростки имеют право работать по трудовым договорам, в том числе с торговых центрах.

Именно потому девочка просит принять меры прокурорского реагирования и отменить пункт указа, запрещающий подросткам посещать торговые центры без родителей.

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#Серов#Подросток#Евгений Куйвашев#Прокурор#Коронавирус#Торговые центры#Эксклюзив#Общество
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