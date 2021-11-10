Еще 724 человека заболели коронавирусом в Свердловской области

В России за сутки выявлено 38,8 тысячи заболевших за сутки. Таким образом общее число зараженных достигло 8,9 миллиона человек. Количество выздоровевших составляет 7,65 миллиона граждан. Из них за минувшие сутки из больниц выписаны 34,5 тысячи человек. Кроме того, за сутки скончались 1239 человек. Общее количество умерших уже превысило 250,4 тысячи пациентов.