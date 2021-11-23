Верховный суд отказался отменять приговор тагильскому стрелку Борисову

Трагедия произошла в августе 2019-го года. Будучи в нетрезвом состоянии, Борисов устроил стрельбу по банкам в Нижнем Тагиле, в ходе которой дал винтовку подростку, а тот рикошетом попал в голову восьмилетнего мальчика. Полученная ребенком рана оказалась смертельной.