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Posted 23 ноября 2021, 14:43

Published 23 ноября 2021, 14:43

Modified 29 ноября 2024, 18:20

Updated 29 ноября 2024, 18:20

Верховный суд отказался отменять приговор тагильскому стрелку Борисову

Верховный суд отказался отменять приговор тагильскому стрелку Борисову

23 ноября 2021, 14:43
Фото: 1MI.
Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Нижнего Тагила Александру Борисову, осужденному за смерть ребенка во время стрельбы по банкам.

Трагедия произошла в августе 2019-го года. Будучи в нетрезвом состоянии, Борисов устроил стрельбу по банкам в Нижнем Тагиле, в ходе которой дал винтовку подростку, а тот рикошетом попал в голову восьмилетнего мальчика. Полученная ребенком рана оказалась смертельной.

Мужчина приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в колонии строго режима. Кроме того, суд обязал его выплатить матери и отцу погибшего мальчика по одному миллиону рублей.

#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Приговор#Стрельба
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