Верховный суд отказался отменять приговор тагильскому стрелку Борисову

Posted 23 ноября 2021, 14:43
Published 23 ноября 2021, 14:43
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
Трагедия произошла в августе 2019-го года. Будучи в нетрезвом состоянии, Борисов устроил стрельбу по банкам в Нижнем Тагиле, в ходе которой дал винтовку подростку, а тот рикошетом попал в голову восьмилетнего мальчика. Полученная ребенком рана оказалась смертельной.
Мужчина приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в колонии строго режима. Кроме того, суд обязал его выплатить матери и отцу погибшего мальчика по одному миллиону рублей.