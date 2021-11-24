Многодетный отец из Асбеста отправился в тюрьму за использование пиратского софта

Суд, прошедший 15-го ноября, приговорил многодетного отца к одному году заключения, и теперь Иван содержится под стражей. На вое у него осталось трое детей, один из которых – инвалид. Коллеги по работе считают приговор слишком суровым и не соответствующим совершенному преступлению, сообщает Tochkanews.