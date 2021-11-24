Полиция проехалась трактором по полю мака под Екатеринбургом

Posted 24 ноября 2021, 15:25
Published 24 ноября 2021, 15:25
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Чтобы уничтожить незаконные посадки на поле, полицейским понадобился трактор. Также в ходе операции «МАК-2021» было изъято более десяти килограммов наркотических растений.
Всего правоохранительные органы обнаружили 69 интернет-сайтов, используемых для распространения наркотика, составили 85 протоколов о причастности к обороту и культивированию запрещенных веществ, а также возбудили 25 уголовных дел по статье 228 УК РФ, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Всего же за 10 месяцев этого года в регионе было конфисковано свыше 80 килограммов наркотиков.