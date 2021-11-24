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Posted 24 ноября 2021, 15:25

Published 24 ноября 2021, 15:25

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Полиция проехалась трактором по полю мака под Екатеринбургом

Полиция проехалась трактором по полю мака под Екатеринбургом

24 ноября 2021, 15:25
Фото: 1MI.
Поле наркотического мака площадью 100 квадратных метров было найдено сотрудниками правоохранительных органов в Верхней Пышме.

Чтобы уничтожить незаконные посадки на поле, полицейским понадобился трактор. Также в ходе операции «МАК-2021» было изъято более десяти килограммов наркотических растений.

Всего правоохранительные органы обнаружили 69 интернет-сайтов, используемых для распространения наркотика, составили 85 протоколов о причастности к обороту и культивированию запрещенных веществ, а также возбудили 25 уголовных дел по статье 228 УК РФ, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всего же за 10 месяцев этого года в регионе было конфисковано свыше 80 килограммов наркотиков.

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#Происшествия#Полиция#Наркотики
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