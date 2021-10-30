65,5 килограммов наркотиков изъяты в Свердловской области с начала года

За девять месяцев выявлено 4,4 тысячи преступлений в этой сфере, к уголовной ответственности привлечено более двух тысяч человек. Также сотрудники правоохранительных органов закрыли 19 наркопритонов и шесть подпольных нарколабораторий, а Роскомнадзор заблокировал почти 400 сайтов, где распространялся запрещенный товар.
Сейчас в Свердловской области начался второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие направлено на разъяснение гражданам, особенно молодежи, о вреде наркотиков и вовлечение населения в борьбу с преступлениями в этой сфере.
Фактически это убийцы своего же народа, в первую очередь молодого поколения. К примеру, в Китае за подобные вещи расстреливают, в нашей стране более гуманное законодательство, поэтому достаточно проявить гражданскую ответственность и проинформировать органы МВД для принятия адекватных мер реагирования, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых,
Напомним, в Нижнем Тагиле был задержан 20-летний молодой человек при «закладке» наркотиков. У него изъяли около 40 грамм запрещенных веществ.