65,5 килограммов наркотиков изъяты в Свердловской области с начала года

За девять месяцев выявлено 4,4 тысячи преступлений в этой сфере, к уголовной ответственности привлечено более двух тысяч человек. Также сотрудники правоохранительных органов закрыли 19 наркопритонов и шесть подпольных нарколабораторий, а Роскомнадзор заблокировал почти 400 сайтов, где распространялся запрещенный товар.