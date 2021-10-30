TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

65,5 килограммов наркотиков изъяты в Свердловской области с начала года

30 октября 2021, 10:05
Фото: 1MI
65,5 килограммов наркотиков различного рода изъяты из незаконного оборота с января по сентябрь в Свердловской области.

За девять месяцев выявлено 4,4 тысячи преступлений в этой сфере, к уголовной ответственности привлечено более двух тысяч человек. Также сотрудники правоохранительных органов закрыли 19 наркопритонов и шесть подпольных нарколабораторий, а Роскомнадзор заблокировал почти 400 сайтов, где распространялся запрещенный товар.

Сейчас в Свердловской области начался второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие направлено на разъяснение гражданам, особенно молодежи, о вреде наркотиков и вовлечение населения в борьбу с преступлениями в этой сфере.

Фактически это убийцы своего же народа, в первую очередь молодого поколения. К примеру, в Китае за подобные вещи расстреливают, в нашей стране более гуманное законодательство, поэтому достаточно проявить гражданскую ответственность и проинформировать органы МВД для принятия адекватных мер реагирования, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых,

Напомним, в Нижнем Тагиле был задержан 20-летний молодой человек при «закладке» наркотиков. У него изъяли около 40 грамм запрещенных веществ.

20-летний закладчик наркотиков задержан в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Наркотики на 100 млн изъяты у жителя Нижнего ТагилаПьяный курьер убил коллегу из-за наркотиков и спрятал труп в лесу в ЕкатеринбургеДевять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков
#Наркотики#Рейды#Свердловская область#Полиция#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25