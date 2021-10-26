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Posted 26 октября 2021, 05:35

Published 26 октября 2021, 05:35

Modified 29 ноября 2024, 18:23

Updated 29 ноября 2024, 18:23

Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков

Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков

26 октября 2021, 05:35
Фото: 1MI.
30-летний адвокат из Екатеринбурга Антон Штоль приговорен к девяти годам лишения свободы за хранение наркотиков и изготовление огнестрельного оружия. Такой приговор вынес суд Нефтеюганска.

Суд установил, что весной 2021 года Штоль приобрел наркотические средства и перевез их из Пермского края в ХМАО. После он разместил их в тайниках на территории Нефтеюганского района. Полицейские изъяли у Штоля более трех килограммов запрещенных веществ, пишет ЕАН.

Кроме того, в ходе досмотра у адвоката были обнаружены огнестрельное оружие и самодельные боеприпасы к нему, а также поддельное служебное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Суд признал Антона Штоля виновным по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере», «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему» и «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения».

В итоге адвоката приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей.

Напомним, в Березовском курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима. Наркотики он фасовал и прятал в доме подруги, а вырученные от их продажи деньги вкладывал в биткоины.

#Происшествия#Новости УрФО#Приговор#Наркотики#Адвокат#Екатеринбург
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