Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков

Суд установил, что весной 2021 года Штоль приобрел наркотические средства и перевез их из Пермского края в ХМАО. После он разместил их в тайниках на территории Нефтеюганского района. Полицейские изъяли у Штоля более трех килограммов запрещенных веществ, пишет ЕАН.