Неизвестный с гранатой напал на полицейского и отобрал пистолет в Каменске-Уральском

Posted 25 ноября 2021, 10:13
Published 25 ноября 2021, 10:13
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Инцидент произошел утром 25 ноября на улице Пионерская, 8. Злоумышленник зашел в УПКБ «Деталь» в камуфляжной одежде песочного цвета, пишет KU66 со ссылкой на Telegram--канал «РадиоПерехват».
После инцидента мужчина скрылся на автомобиле ВАЗ-2111. Отмечается, что на вид его рост 172-173 сантиметра, 30-35 лет.
Около 11.00 мужчина был задержан возле ТЦ «Мегамарт» на проспекте Победы.