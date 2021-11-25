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Posted 25 ноября 2021, 10:13

Published 25 ноября 2021, 10:13

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Неизвестный с гранатой напал на полицейского и отобрал пистолет в Каменске-Уральском

Неизвестный с гранатой напал на полицейского и отобрал пистолет в Каменске-Уральском

25 ноября 2021, 10:13
Фото: 1MI.
Неизвестный угрожал похожим на гранату предметом постовому, напал на него и отобрал пистолет в Каменске-Уральском.

Инцидент произошел утром 25 ноября на улице Пионерская, 8. Злоумышленник зашел в УПКБ «Деталь» в камуфляжной одежде песочного цвета, пишет KU66 со ссылкой на Telegram--канал «РадиоПерехват».

После инцидента мужчина скрылся на автомобиле ВАЗ-2111. Отмечается, что на вид его рост 172-173 сантиметра, 30-35 лет.

Около 11.00 мужчина был задержан возле ТЦ «Мегамарт» на проспекте Победы.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Нападение
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