Экскаватор перевернулся во время сноса аэропорта Уктус в Екатеринбурге

Снос аэровокзала стартовал сегодня утром 26 ноября. Активисты выступали против проведения работ, так как, по и словам, здание является объектом культурного наследия. Однако добиться отмены сноса у них не получилось. Чиновники заявили, что здание сносится по причине его аварийного состояния.