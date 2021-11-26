Экскаватор перевернулся во время сноса аэропорта Уктус в Екатеринбурге

Posted 26 ноября 2021, 05:39
Published 26 ноября 2021, 05:39
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
В результате происшествия машинист не пострадал. Он самостоятельно смог выбраться из кабины. На место прибыла охрана объекта, все вместе они осматривают машину, пишет Е1.
Снос аэровокзала стартовал сегодня утром 26 ноября. Активисты выступали против проведения работ, так как, по и словам, здание является объектом культурного наследия. Однако добиться отмены сноса у них не получилось. Чиновники заявили, что здание сносится по причине его аварийного состояния.