Очередной пикет против сноса здания аэропорта Уктус прошел в Екатеринбурге

Групповой пикет против сноса старого аэропорта Уктус прошел в парке XXII Партсъезда Екатеринбурга. Пришедшие на митинг 30 человек стояли с плакатами, на которых были написаны различные лозунги — от «Требуем остановить незаконный снос» до «Я за уважение труда предков». У некоторых митингующих на транспарантах было изображено здание аэровокзала в ретроспективе, пишет Ура.ру.
Полиция вмешалась в пикет только после того, как два свердловских активиста Ярослав Ширшиков и Андрей Фирсов после словесной перепалки перешли к рукоприкладству.
Напомним, власти Екатеринбурга 4 ноября стали подыскивать подрядчика для сноса здания старого аэровокзала Уктус. Сносом аэропорта будет заниматься «Горремстрой». Работы согласно договору должны начаться не позднее 8 декабря. Крайний срок сноса — 16 декабря.