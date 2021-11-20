Очередной пикет против сноса здания аэропорта Уктус прошел в Екатеринбурге

Групповой пикет против сноса старого аэропорта Уктус прошел в парке XXII Партсъезда Екатеринбурга. Пришедшие на митинг 30 человек стояли с плакатами, на которых были написаны различные лозунги — от «Требуем остановить незаконный снос» до «Я за уважение труда предков». У некоторых митингующих на транспарантах было изображено здание аэровокзала в ретроспективе, пишет Ура.ру.