tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2021, 10:17

Published 26 ноября 2021, 10:17

Modified 29 ноября 2024, 18:27

Updated 29 ноября 2024, 18:27

Суд отказался выпускать главного десантника Урала Евгения Тетерина из-под ареста

Суд отказался выпускать главного десантника Урала Евгения Тетерина из-под ареста

26 ноября 2021, 10:17
Фото: 1MI.
Суд отказался менять меру пресечения председателю Союза десантников по УрФО Евгению Тетерину. Он обвиняется в посредничестве во взятке.

До 30 декабря Тетерин оставлен под стражей, сообщает ТАСС.

Напомним, решение об аресте было вынесено екатеринбургским судом 18 ноября. Сообщалось, что директор ООО «Уралстройщебень» передавал взятку надзорным органам за непривлечение к ответственности, так как компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей.

Сначала деньги были переданы Гурбанову, который дальше передал их Тетерину. В результате директор предприятия и посредники тоже были арестованы.

#Общество#Новости УрФО#СИЗО#Екатеринбург#Евгений Тетерин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика