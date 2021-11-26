Суд отказался выпускать главного десантника Урала Евгения Тетерина из-под ареста

Posted 26 ноября 2021, 10:17
Published 26 ноября 2021, 10:17
Modified 29 ноября 2024, 18:27
Updated 29 ноября 2024, 18:27
До 30 декабря Тетерин оставлен под стражей, сообщает ТАСС.
Напомним, решение об аресте было вынесено екатеринбургским судом 18 ноября. Сообщалось, что директор ООО «Уралстройщебень» передавал взятку надзорным органам за непривлечение к ответственности, так как компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей.
Сначала деньги были переданы Гурбанову, который дальше передал их Тетерину. В результате директор предприятия и посредники тоже были арестованы.