1 млн за смерть родственника отсудили у больницы жители Екатеринбурга

В 2018 году 35-летний житель Екатеринбурга после нового года был доставлен в больницу, так как начал резко худеть. С 4 по 9 января лечения ему, кроме капельниц, не проводили. Затем мужчине сделали лапароскопию, после чего он стал жаловаться на сильные боли в животе.