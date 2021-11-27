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Posted 27 ноября 2021, 08:38

Published 27 ноября 2021, 08:38

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

1 млн за смерть родственника отсудили у больницы жители Екатеринбурга

1 млн за смерть родственника отсудили у больницы жители Екатеринбурга

27 ноября 2021, 08:38
Фото: 1MI.
Один миллион рублей по решению апелляционного суда должна выплатить 14 больница матери и дочери екатеринбуржца, который скончался после проведенной операции в 2018 году.

В 2018 году 35-летний житель Екатеринбурга после нового года был доставлен в больницу, так как начал резко худеть. С 4 по 9 января лечения ему, кроме капельниц, не проводили. Затем мужчине сделали лапароскопию, после чего он стал жаловаться на сильные боли в животе.

При повторной операции выяснилось, что у пациента разошлись швы, начался перитонит и сепсис, так как еда попадала в брюшную полость. 7 февраля мужчина скончался, было возбуждено уголовное дело.

Родственники подали в суд и смогли взыскать по 200 тысяч в пользу дочери и матери погибшего. Они не согласились с таким решением, подали апелляцию и выиграли дело, пишет Е1.

Напомним, дочери рабочего, погибшего в 2016 году на ЗиК в Екатеринбурге, удалось отсудить у предприятия 1,5 миллиона рублей за смерть отца. В ноябре на заводе скончались четыре человека из-за обрушения кровли.

1,5 миллиона рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет
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#Общество#Новости УрФО#Больница#Суд#Операция#Екатеринбург
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