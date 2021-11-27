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Posted 27 ноября 2021, 14:55

Published 27 ноября 2021, 14:55

Modified 29 ноября 2024, 18:27

Updated 29 ноября 2024, 18:27

Из-за отказа прививаться от работы отстранены 24 работника образования в Тагиле

Из-за отказа прививаться от работы отстранены 24 работника образования в Тагиле

27 ноября 2021, 14:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
24 сотрудника образовательных учреждений Нижнего Тагила отстранены от работы из-за отказа прививаться от коронавируса. Большинство из них работает дистанционно.

От работы в основном отстраняется младший обслуживающий персонал. В основном это пожилые граждане, у которых отсутствует медотвод, пишет АН «Между строк» со ссылкой на управление образования города.

Напомним, ранее стало известно об отстранении от работы шестерых сотрудников тагильской филармонии. Они также не были привиты от коронавируса. Однако позднее руководитель заявил, что трое уже поставили прививки, так как ждали прибытия в город вакцины «Спутник Лайт».

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#Коронавирус COVID-19#Нижний Тагил#Коронавирус#Школа#Вакцинация
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