Из-за отказа прививаться от работы отстранены 24 работника образования в Тагиле

Напомним, ранее стало известно об отстранении от работы шестерых сотрудников тагильской филармонии. Они также не были привиты от коронавируса. Однако позднее руководитель заявил, что трое уже поставили прививки, так как ждали прибытия в город вакцины «Спутник Лайт».