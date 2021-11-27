Из-за отказа прививаться от работы отстранены 24 работника образования в Тагиле

Posted 27 ноября 2021, 14:55
Published 27 ноября 2021, 14:55
Modified 29 ноября 2024, 18:27
Updated 29 ноября 2024, 18:27
От работы в основном отстраняется младший обслуживающий персонал. В основном это пожилые граждане, у которых отсутствует медотвод, пишет АН «Между строк» со ссылкой на управление образования города.
Напомним, ранее стало известно об отстранении от работы шестерых сотрудников тагильской филармонии. Они также не были привиты от коронавируса. Однако позднее руководитель заявил, что трое уже поставили прививки, так как ждали прибытия в город вакцины «Спутник Лайт».