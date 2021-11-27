Угонщики с крадеными аккумуляторами задержаны в Екатеринбурге

Posted 27 ноября 2021, 14:37
Published 27 ноября 2021, 14:37
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Сотрудники полиции заметили, что замок зажигания сломан, а провода соединены напрямую, пишет Е1.
В салоне вместе с водителем ехал пассажир, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. При осмотре транспорта в салоне найдены два аккумулятора. Еще один обнаружился в багажнике. Объяснить, откуда они взялись мужчины не смогли. В результате на место был вызван наряд полиции.
Они задержали двоих молодых людей и доставили в отделение для выяснения обстоятельств. На данный момент разыскиваются пострадавшие от их рук.
Напомним, о том, что угонщики ездят на угнанном автомобиле по Екатеринбургу рассказала местная жительница. Машину фиксируют камеры, но полицейские пока не могут найти транспорт и вернуть его хозяйке.