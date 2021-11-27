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Posted 27 ноября 2021, 14:37

Published 27 ноября 2021, 14:37

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Угонщики с крадеными аккумуляторами задержаны в Екатеринбурге

Угонщики с крадеными аккумуляторами задержаны в Екатеринбурге

27 ноября 2021, 14:37
Фото: 1MI.
Угнанный ВАЗ-2111 был остановлен сотрудниками ДПС в Екатеринбурге 27 ноября ночью. Водитель автомобиля не смог показать на него документы.

Сотрудники полиции заметили, что замок зажигания сломан, а провода соединены напрямую, пишет Е1.

В салоне вместе с водителем ехал пассажир, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. При осмотре транспорта в салоне найдены два аккумулятора. Еще один обнаружился в багажнике. Объяснить, откуда они взялись мужчины не смогли. В результате на место был вызван наряд полиции.

Они задержали двоих молодых людей и доставили в отделение для выяснения обстоятельств. На данный момент разыскиваются пострадавшие от их рук.

Напомним, о том, что угонщики ездят на угнанном автомобиле по Екатеринбургу рассказала местная жительница. Машину фиксируют камеры, но полицейские пока не могут найти транспорт и вернуть его хозяйке.

О разъезжающих на краденом авто угонщиках рассказала екатеринбурженка
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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Угон#Угон автомобиля#Екатеринбург
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