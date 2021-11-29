Экс-пилот «Уральских авиалиний» заплатит за обучение 400 тысяч рублей

Posted 29 ноября 2021, 12:08
Published 29 ноября 2021, 12:08
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Иван заключил с авиаперевозчиком осенью 2018 договор об обучении по программе переподготовки членов летных экипажей. Согласно ему, по окончанию учебы мужчина должен был проработать в компании не менее пяти лет.
Однако в итоге Иван продержался в «Уральских авиалиниях» только семь месяцев, после чего уволился без каких-либо уважительных причин. Авиакомпания подала на пилота в суд с намерением взыскать с того более миллиона рублей за невыполнение заключенного договора.
Суд первой инстанции частично принял сторону истца и взыскал с бывшего работника авиаперевозчика 394 тысячи рублей, а также расходы на госпошлину. Такое решение не устроило обе стороны, и они подали апелляцию, однако областной суд оставил его неизменным, сообщает «КП-Екатеринбург».