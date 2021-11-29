tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2021, 15:15

Published 29 ноября 2021, 15:15

Modified 29 ноября 2024, 18:23

Updated 29 ноября 2024, 18:23

Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле

Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле

29 ноября 2021, 15:15
Фото: 1MI.
Совещание по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году состоялось в городской администрации.

На совещании присутствовали мэр города Владислав Пинаев, его заместители и руководители всех профильных управлений муниципалитета. Прозвучало множество разнообразных предложений. В частности, начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина предложила провести лазерное шоу, фейерверки, концерты приглашенных звезд, а начальник управления физкультуры и спорта Ирина Еремеева озвучила планы по организации уличных соревнований и спортивных праздников.

Владислав Пинаев в своем выступлении подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь 300-летия города должны остаться в памяти тагильчан надолго, и подготовку к ним нужно начинать уже сейчас. Итоговая программа торжеств будет сформирована после рассмотрения всех предложенных вариантов. Праздничный марафон продлится 12, 13 и 14 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

#Общество#Нижний Тагил#Празднование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика