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Posted 1 декабря 2021, 12:56

Published 1 декабря 2021, 12:56

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Полицейские изъяли полкило синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле

Полицейские изъяли полкило синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле

1 декабря 2021, 12:56
Фото: 1MI.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя Кувши по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Полиция вела наблюдение за мужчиной, и в итоге в районе 150 километра трассы Екатеринбург-Серов была остановлена Honda подозреваемого. В ходе досмотра в машине были обнаружены сотовые телефоны, изолента разных цветов, весы, а также почти девять грамм синтетического наркотика.

Изучив телефоны, стражи правопорядка смогли обнаружить несколько закладок. В одном из тайников в пакете было без малого полкилограмма наркотиков. Другие более мелкие закладки были найдены в районе Тагилстрой, Рудника имени третьего Интернационала и в Ленинском районе.

Подозреваемый дал признательные показания, что является наркокурьером с апреля 2021 года. Также он подрабатывал торговым представителем. Теперь мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы. Он заключен под стражу, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Происшествия#Нижний Тагил#Задержание#Наркотики
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