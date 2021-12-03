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Posted 3 декабря 2021, 04:47

Published 3 декабря 2021, 04:47

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

О возможном заражении сразу двумя штаммами COVID-19 рассказал врач из Екатеринбурга

О возможном заражении сразу двумя штаммами COVID-19 рассказал врач из Екатеринбурга

3 декабря 2021, 04:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Человек может заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. Однако такое происходит нечасто. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Он отметил, что мутации коронавируса по-разному поражают человеческие органы. Первый штамм поражал центральную нервную систему, это приводило к потере обоняния у болеющих, пишет ТАСС. При «дельте» страдает больше дыхательная система. Это становится причиной появления сильного насморка и быстрее развивается пневмония.

Напомним, в мире был выявлен новый африканский штамм коронавируса «омикрон». О том, что это за штамм и как он проявляется читайте в материале TagilCity.ru.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Врач#Екатеринбург
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