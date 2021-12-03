О возможном заражении сразу двумя штаммами COVID-19 рассказал врач из Екатеринбурга

Posted 3 декабря 2021, 04:47
Published 3 декабря 2021, 04:47
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
Он отметил, что мутации коронавируса по-разному поражают человеческие органы. Первый штамм поражал центральную нервную систему, это приводило к потере обоняния у болеющих, пишет ТАСС. При «дельте» страдает больше дыхательная система. Это становится причиной появления сильного насморка и быстрее развивается пневмония.
Напомним, в мире был выявлен новый африканский штамм коронавируса «омикрон». О том, что это за штамм и как он проявляется читайте в материале TagilCity.ru.