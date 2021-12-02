Организм просто выключается: отзывы переболевших коронавирусом тагильчан

У нее очень сильно отекли ноги. Возникло подозрение, что проблемы с почками. Повезли в Демидовскую, там сказали, что все нормально. Она, несколько часов отсидев в Демидовской, в этом состоянии, заразная поехала на такси в ЦГБ № 1 на Вагонку. И там еще несколько часов пробыла в очереди. В 10 утра увезли, и только около 22:00 зашла в палату. Мы все были в панике, не знали, что делать. Мама не могла говорить. И не позволяла привезти или увезти, чтобы мы не заболели, говорит дочь Алены.