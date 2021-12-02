Организм просто выключается: отзывы переболевших коронавирусом тагильчан

Posted 2 декабря 2021, 16:20
Published 2 декабря 2021, 16:20
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у более 15 тысяч жителей Нижнего Тагила. Город занял второе место по числу заболевших среди муниципалитетов Свердловской области. При этом только 43,2% тагильчан поставили прививку от коронавируса.
О развитии коронавируса у 82-летнего тагильчанина Ивана редакции TagilCity.ru рассказали родственники переболевшего. С их слов, пожилой мужчина с 80-летней женой соблюдали все меры предосторожности.
Они сами никуда не выходили. У них состояние здоровья позволяет только сходить до магазина, и то в маске, рассказывает родственница заболевшего.
В октябре прошлого года в гости к пожилой паре пришла знакомая, которая предположительно и заразила их. Болезнь развивалась стремительно. Сначала поднялась температура, затем появилась слабость. Жена Ивана лечилась от COVID-19 дома, а мужчине с каждым днем становилось все хуже.
Сказывалось на давлении, сердце, так как это сопутствующие заболевания. Его увезли в больницу, он лежал в ЦГБ № 1. Были проблемы с дыханием, на ИВЛ вроде тоже находился, говорят родные переболевшего.
В первое время пожилой мужчина не мог есть и пить, но вскоре врачи стабилизировали состояние. Со слов родственников, обычную простуду вылечить легче, чем коронавирус. При ОРВИ температура тела понижается от лекарств, а лучше становится через день или два.
Когда коронавирус, организм просто выключается.
После коронавируса, со слов родственников, у пожилого мужчины поменялось мировоззрение. Столкнувшись со смертью окружающих и сам побывав на грани, Иван стал больше ценить время, проведенное с родными.
У нас дедушка был достаточно строгий, после этой болезни, столкнувшись с тем, как это может закончиться. Люди умирали при нем постоянно, сколько он там был. Причем абсолютно разного возраста. И он, конечно, вышел из больницы абсолютно другим человеком. Теплота появилась, какие-то чувства внутри семьи.
Реабилитация после коронавируса продлилась несколько месяцев. Иван не мог нормально ходить и дышать. До сих пор мужчина передвигается с тростью, так как его беспокоит боль в суставах. А через полгода после выписки у мужчины случился микроинсульт. Родственники предполагают, что сопутствующей этому причиной стал COVID-19.
Именно на сердце все сказалось, на давлении. После микроинсульта он не мог говорить, да и лицо перекосило. Несколько раз ему скорую вызывали. Думаю, что все в совокупности и стало причиной, потому что организм был уже ослаблен, сказала родственница Ивана.
Прививку от коронавируса, со слов родственников, Иван и его жена поставили летом 2021 года.
У них даже сомнений не возникло: ставить или не ставить.
О том, как перенесла коронавирус 51-летняя тагильчанка Алена, редакции TagilCity.ru рассказала ее дочь. Женщина заразилась в конце ноября прошлого года. Предположить, где именно подхватила вирус, не смогла, но соблюдала все меры профилактики.
Началось все с высокой температуры, затем появилась слабость, стало тяжело дышать. Через несколько дней Алена уже не могла встать с кровати и вызвала скорую.
У нее очень сильно отекли ноги. Возникло подозрение, что проблемы с почками. Повезли в Демидовскую, там сказали, что все нормально. Она, несколько часов отсидев в Демидовской, в этом состоянии, заразная поехала на такси в ЦГБ № 1 на Вагонку. И там еще несколько часов пробыла в очереди. В 10 утра увезли, и только около 22:00 зашла в палату. Мы все были в панике, не знали, что делать. Мама не могла говорить. И не позволяла привезти или увезти, чтобы мы не заболели, говорит дочь Алены.
В больнице женщина лежала в переоборудованном под палату кабинете. С ее слов, пациентов было так много, что размещали их в административных помещениях и в коридорах. У каждого рядом стояла бутылка с водой, так как из-за слабости дойти до кулера они могли только раз в день.
Мама рассказывала, люди лежали в коридорах, а пациенты умирали каждый день. Разного возраста. Психологически было очень тяжело на это смотреть, сегодня человека ты видел, а завтра он умер. Я так поняла, что врачи поддерживали морально пациентов. У нее не было чувства брошенности, сказала дочь Алены.
В госпитале Алена провела около 10 дней. Состояние после выписки, со слов дочери, стабилизировалось только через полторы недели. Долгое время у женщины была отдышка и слабость. Через полгода она приняла решение вакцинироваться.
Мама поставила прививку через полгода после болезни. Она понимала, что эта прививка ей нужна для работы. И она может быть источником заболевания.
Тагильчанка Мария заболела в октябре этого года. Заразилась коронавирусом, предположительно, при общении с клиентами или сотрудниками на работе. Сначала появился влажный кашель, затем поднялась температура, которая не понижалась в течение нескольких дней.
У меня не было потери ни обоняния, ни вкусов. Развивается очень быстро эта болезнь. Когда я начала кашлять, у меня не было еще температуры, и я вела себя активно, продолжала работать,рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.
Со слов Марии, адекватно оценить состояние во время болезни человек не может. Тест на коронавирус был положителен, но женщине казалось, что чувствует она себя нормально. Насторожила позже только боль в спине и сильная слабость.
Я не могла даже ходить, только перемещаться по квартире, и то с трудом. Тогда и решила съездить на КТ, говорит она.
Сатурация по приезде в больницу была 99%, тем не менее, поражение легких к этому времени развилось до 55%. После врачи объяснили, что показатели зависят от особенностей организма, например, объема легких.
Женщина, которая делала КТ, выбегает из кабинета и говорит: «Как вы? Вы нормально?» Ну, я сама встала, собралась, дошла до палаты.
Во время терапии состояние улучшилось, сатурация оставалась в норме. Появилась другая проблема — стал стремительно снижаться гемоглобин. Утром — 69, на следующий день — 61 при норме 120-150 г/л. Также у женщины появилось головокружение из-за низкого давления.
И после болезни было сильно низкое давление. Судя по пациентам в палате, я поняла, что даже у людей с высоким давлением это наблюдалось, рассказала редакции TagilCity.ru Мария.
Болела тагильчанка около месяца: две недели состояние было тяжелым, остальное время занял период восстановления.
К моменту болезни прививки от коронавируса у тагильчанки не было. Ставить вакцину, с ее слов, не планирует.
У меня не было прививки. Штамм меняется, что будет дальше, я не знаю. И какая будет после этого, что будет. Кто-то говорит, на полгода, потом говорят на год, рассказала Мария.
35-летний тагильчанин Сергей заболел коронавирусом в конце октября этого года. За две недели до этого он поставил двухкомпонентную вакцину. Началось все с симптомов ОРВИ: появилась слабость, озноб и температура.
В машину садишься, еще тепло, но знобит. Ты понимаешь, что скорее заболеваешь, то есть некомфортное чувство, говорит он.
Через несколько дней у тагильчанина поднялась температура, появились кашель и слабость. Прибавились диарея, тошнота и рвота.
Я неделю провел в кровати. Проснулся, бульончик попил, потому что есть вообще не хотелось. Кашель очень сильный был, откашливаться начинаешь и задыхаешься. Как будто ты начал тонуть, нахлебался воды, выплыл на берег и не можешь дышать, рассказывает Сергей.
Врач выписывал направление на КТ, но мужчина решил ее не проходить. Состояние улучшилось спустя две недели.
30-летний тагильчанин Иван также поставил прививку до болезни. Первые симптомы простуды появились в конце октября этого года — через три месяца после вакцинации. На вопрос — При каких обстоятельствах заразились? — ответил с улыбкой:
Хоть где мог заразиться. Проще некуда. Все ходят без масок, нигде никаких ограничений особо нет.
В сравнении с остальными опрошенными тагильчанами, болезнь Иван перенес легко. В течение пяти дней пропало обоняние и держалась высокая температура, которая и стала поводом для вызова врача.
Температура 38 с лишним. У меня не было такого лет 10-15 минимум, рассказал он редакции TagilCity.ru.
Со слов мужчины, к привычной жизни он смог вернуться уже через неделю.