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Posted 3 декабря 2021, 10:19

Published 3 декабря 2021, 10:19

Modified 19 июня 2022, 18:04

Updated 19 июня 2022, 18:04

Отмазывавший рабочих за взятки нарколог из Качканарска получил 5,5 лет тюрьмы

Отмазывавший рабочих за взятки нарколог из Качканарска получил 5,5 лет тюрьмы

3 декабря 2021, 10:19
Фото: 1MI.
Бывший заведующий наркологическим отделением Качканарской центральной городской больницы был признан виновным во взяточничестве.

Как установило судебное следствие, с июня 2018 по январь 2020 врач делал работникам одного из промышленных предприятий Качканара подложные справки об отсутствии состояния опьянения. Рабочих организации, заподозренных в нахождении на работе в нетрезвом виде, отправляли к осужденному на освидетельствование, а он за взятки от 30 до 40 тысяч рублей делал работягам нужные им справки. Дабы избежать взысканий на предприятии, к экс-заведующему за этот промежуток времени обращались 19 человек, что позволило врачу обогатиться на более чем 700 тысяч рублей.

Посредником между осужденным и взяткодателями выступал знакомый врача, работающий на том самом промышленном предприятии. В июне этого года суд назначил ему наказание - 4,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Бывший заведующий отделением получил более строгий приговор - 5,5 лет лишения свободы и штраф 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службах областного Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области.

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#Происшествия#Приговор#Взятка#Качканар
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