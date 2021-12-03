Пускать без QR-кодов в ТРЦ просят бизнесмены Евгения Куйвашева

Posted 3 декабря 2021, 06:15
Published 3 декабря 2021, 06:15
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
С начала пандемии, по словам предпринимателей, они не получали поддержки, но тратили средства на выполнение требований Роспотребнадзора и предоставляли арендные каникулы, пишет Е1.
Внедрить пилотный проект для ТРЦ предложили бизнесмены. В обмен на разрешение прохода граждан без кодов они предлагают выделить дополнительный персонал, чтобы следить за соблюдением масочного режима, выдавать маски и призывать к вакцинации.
При этом оставить QR-коды предложено в магазинах с площадью более тысячи квадратных метров. Либо по предъявлению ПЦР-теста с действием в три дня. Те же меры хотят оставить и для фуд-кортов, кинотеатров и других заведений.
Предприниматели сообщают и о том, что министр АПК Артем Бахтерев дал ответ на письмо, в котором говорится, что нет необходимости в усилении мер контроля.