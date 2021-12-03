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Posted 3 декабря 2021, 06:15

Published 3 декабря 2021, 06:15

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Пускать без QR-кодов в ТРЦ просят бизнесмены Евгения Куйвашева

Пускать без QR-кодов в ТРЦ просят бизнесмены Евгения Куйвашева

3 декабря 2021, 06:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
С просьбой разрешить вход в торговые центры без QR-кодов обратились предприниматели из Екатеринбурга к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они заявили, что из-за ввода системы посещаемость некоторых упала на 70-75%.

С начала пандемии, по словам предпринимателей, они не получали поддержки, но тратили средства на выполнение требований Роспотребнадзора и предоставляли арендные каникулы, пишет Е1.

Внедрить пилотный проект для ТРЦ предложили бизнесмены. В обмен на разрешение прохода граждан без кодов они предлагают выделить дополнительный персонал, чтобы следить за соблюдением масочного режима, выдавать маски и призывать к вакцинации.

При этом оставить QR-коды предложено в магазинах с площадью более тысячи квадратных метров. Либо по предъявлению ПЦР-теста с действием в три дня. Те же меры хотят оставить и для фуд-кортов, кинотеатров и других заведений.

Предприниматели сообщают и о том, что министр АПК Артем Бахтерев дал ответ на письмо, в котором говорится, что нет необходимости в усилении мер контроля.

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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Евгений Куйвашев#Торговые центры#Екатеринбург#QR-код
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