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Posted 21 декабря 2021, 14:24

Published 21 декабря 2021, 14:24

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Обобравшая инвалидов экс-директор интерната в Каменске-Уральском отправится в тюрьму

Обобравшая инвалидов экс-директор интерната в Каменске-Уральском отправится в тюрьму

21 декабря 2021, 14:24
Фото: 1MI.
Суд Каменска-Уральска вынес приговор бывшей директрисе психоневрологического интерната по делу о мошенническом хищении средств инвалидов и превышении полномочий.

Как установило судебное следствие, будучи директором Каменск-Уральского психоневрологического интерната, женщина с 2015 по 2019 год с помощью работников медучреждения убеждала подопечных снимать деньги со счетов и отдавать ей якобы на различные нужды интерната.

Кроме того, с 2010 по 2018 год предприимчивая директриса заключила с 21 пациентом интерната договоры пожертвования и оплачивала этими средствами расходы интерната, учитывая то, что многие из больных — инвалиды с различными психическими заболеваниями. В итоге женщина обобрала своих подопечных на сумму, превышающую 4,5 млн рублей.

Суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима, а также к штрафу — 300 тысяч рублей. Кроме того, судом был признан недействительным договор дарения, по которому экс-директор интерната пыталась передать свою недвижимость одному из родственников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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#Политика#Каменск-Уральский#Суд#Интернат#Мошенничество
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