Об издевательствах над детьми в школе-интернате Екатеринбурга заявили родители

15-летняя Валентина из Двуреченска обучается в данной школе. У нее диагноз «ахондроплазия» (карликовость). Однако девочка занимается спортом и в августе 2021 года стала победительницей соревнований по толканию ядра на первенстве России, пишет Е1.
Недавно девочка узнала, что является кандидатом на место в сборной России.
Родители утверждают, что у девочки проблем с развитием нет. Она ведет активный образ жизни. В интернате она находится всю неделю, а на выходные приезжает домой. Однако в последний раз, когда Валентину забрали домой, родители заметили, что она стала замкнутой.
По словам папы, причиной проблемы стал учитель физкультуры. Преподавательница, по словам родителей, кричит на детей, не допустила их дочку и еще одну девочку до занятия, так как у них отсутствовала подходящая форма. В результате преподаватель поставила двойки, а подросток из-за стресса перестал говорить.
Родители рассказывают, что детей-инвалидов преподаватель могла обозвать.
Также отец девочки заявил о том, что теперь его дочь говорит как глухонемая, ее язык западает. У Валентины, по словам папы, скачет уровень сахара, появились проблемы с давлением и кровообращением.
Мужчина добавил, что после инцидента он обратился к руководителю школы. Ему пообещали поговорить с преподавателем.
В интернате, в свою очередь, заявили, что знают о ситуации, но инцидент комментировать отказались.
По словам специалистов Министерства образования Свердловской области, в понедельник, 20 сентября, директором была проведена служебная проверка. Оценка была поставлена девочке несоответствующе. Там добавили, что успеваемость по предмету, связанному с физическими способностями ребенка, не принято оценивать неудовлетворительно.
Кроме того, в Минобре заявили, что на данный момент решается вопрос об увольнении преподавателя.