Свердловский министр здравоохранения заявил о нехватке врачей в регионе

Posted 21 декабря 2021, 10:19
Published 21 декабря 2021, 10:19
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
Недостаток узкоспециализированных врачей в муниципалитетах здесь и сейчас планируется решать отправкой выездных бригад. В будущем же нехватку кадров областной минздрав попытается устранить с помощью системной работы и долгосрочной программы «Профи-дебют». По словам министра, кадровая стабилизация в регионе станет возможной тогда, когда студенты начнут возвращаться после обучения в свои родные населенные пункты.
Наверное, через два-три года будет повышенный выпуск студентов, мы улучшим ситуацию»,подчеркнул Андрей Карлов.