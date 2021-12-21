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Posted 21 декабря 2021, 10:19

Published 21 декабря 2021, 10:19

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

Свердловский министр здравоохранения заявил о нехватке врачей в регионе

Свердловский министр здравоохранения заявил о нехватке врачей в регионе

21 декабря 2021, 10:19
Фото: 1MI.
Министр здравоохранения Андрей Карлов заявил о дефиците врачей в регионе на заседании Законодательного собрания Свердловской области.

Недостаток узкоспециализированных врачей в муниципалитетах здесь и сейчас планируется решать отправкой выездных бригад. В будущем же нехватку кадров областной минздрав попытается устранить с помощью системной работы и долгосрочной программы «Профи-дебют». По словам министра, кадровая стабилизация в регионе станет возможной тогда, когда студенты начнут возвращаться после обучения в свои родные населенные пункты.

Наверное, через два-три года будет повышенный выпуск студентов, мы улучшим ситуацию»,подчеркнул Андрей Карлов.

#Общество#Врачи#Минздрав#Нехватка
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