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901 дело антимасочников за неделю рассмотрели суды Свердловской области

22 декабря 2021, 13:13
Фото: 1MI
За минувшую неделю суды рассмотрели 901 дело нарушителей масочного режима в Свердловской области.

Самое большое количество антимасочников предстало перед судом в Екатеринбурге. Так, только за 16 декабря в Ленинский районный суд областного центра попало 143 протокола, составленных из-за отсутствия средств индивидуальной защиты у екатеринбуржцев в местах, где это требуется. Всего же за время действия на территории региона масочного режима в судах рассмотрели более 60 тысяч подобных дел, сообщает «Областная газета». Нарушителям режима может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, что с 20 декабря по 20 января 2022 года губернатор Евгений Куйвашев в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе отменил QR-коды при входе в ТРЦ.

QR-коды в ТРЦ и магазинах отменил Евгений Куйвашев в Свердловской области
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