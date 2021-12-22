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Хозяйка натравила овчарку на старушку недалеко от Балтыма

22 декабря 2021, 11:04
Фото: Pixabay
В СНТ «Калининец» в районе озера Балтым кавказская овчарка набросилась на двух женщин, одну из которых она серьезно искусала.

События произошли 21 декабря около 12.00. Хозяйка овчарки из садового некоммерческого товарищества натравила собаку на двух местных жительниц, сообщает Е1. Одну из них, 70-летнюю старушку, в итоге доставили в больницу. У пострадавшей — множественные раны на голове, теле и конечностях.

В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что женщины разругались, и в ходе выяснения отношений собака, бегавшая без намордника, набросилась на пенсионерку. Отогнать ее смог с помощью вил только муж пострадавшей.

Хозяйка овчарки написала заявление в правоохранительные органы об угрозах, искусанная женщина в полицию не обращалась. Сейчас местные участковые проводят по факту ЧП проверочные мероприятия.

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#Нападение#Жертва#Овчарка#Происшествия
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