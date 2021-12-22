Хозяйка натравила овчарку на старушку недалеко от Балтыма

События произошли 21 декабря около 12.00. Хозяйка овчарки из садового некоммерческого товарищества натравила собаку на двух местных жительниц, сообщает Е1. Одну из них, 70-летнюю старушку, в итоге доставили в больницу. У пострадавшей — множественные раны на голове, теле и конечностях.