На 20% снизилась прибыль уральских строителей в 2021 году

В 2022 году для подрядчиков появятся новые возможности в сфере строительства, о которых они просили. Так, с января вступит в силу изменение в законодательстве по социальным и муниципальным объектам. Будет определен точный срок выплаты денежных средств за выполненные работы, а также предпочтение при определении победителя закупок будет отдаваться более «опытным» подрядчикам.