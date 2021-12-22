«Огонь до неба, гудит»: в Челябинской области на трассе М-5 взорвался газопровод

Очевидцами взрыва стали автомобилисты, проезжавшие по федеральной трассе М-5 «Урал» на 1793 километре. Сообщение о ЧП в управление МЧС по Челябинской области поступило в 3 часа 16 минут ночи. На место происшествия незамедлительно направили боевые расчеты. На момент прибытия первых автоцистерн из-под земли вырывался столб огня.
Выяснилось, что всему виной порыв отвода диаметром 500 мм магистрального газопровода высокого давления Уренгой — Помары — Ужгород. Труба эта (Чебаркуль — Катав-Ивановск) расположена в 2 километрах от деревни Боровое. Глубина залегания — 1 метр. — Огонь до неба, — описывают увиденное очевидцы.
Причиной возгорания названа разгерметизация трубопровода. К настоящему моменту пожар уже потушен. Инцидент на жизнеобеспечение населенных пунктов не повлиял, так как оперативные службы среагировали быстро. Сообщается что подача ресурса в дома не прекращалась. И что сейчас на месте происшествия работают 20 единиц техники и 75 человек. Для обеспечения подачи газа в используется резервная ветка газопровода, в то время как аварийная отключена. В течение дня участок трубы обещают заменить.