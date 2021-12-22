Привитый «Спутником» капитан полиции Екатеринбурга умер от пневмонии

В конце лета 48-летний полицейский вакцинировался от коронавируса. В начале этого месяца у Сергея поднялась температура, и его положили в больницу Сысерти. Затем состояние мужчины ухудшилось, и его перевезли в больницу № 24, но это не помогло, и он скончался.