TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловская киностудия снимет свой первый фильм после перезагрузки

22 декабря 2021, 14:29
Фото: 1MI
Экшн-драму «Сломя голову» снимет Свердловская киностудия при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Автором сценария кинокартины стал Савва Минаев, известный своей работой над фильмом «Цой», сериалом «Беспринципные» и другими картинами. Фильм, который попытается раскрыть роль мужчины в нашем обществе, снимут в областной столице. Он должен выйти как в онлайн-кинотеатрах, так и на широких экранах страны. «Сломя голову» должен стать третьим проектом Свердловской киностудии в грядущем году, сообщили в пресс-службе студии.

Напомним, что перезапуск Свердловской студии началась в этом году, когда ее новым директором стал Виктор Шадрин, ранее занимавший руководящие посты на областных телеканалах.

На Свердловской киностудии назначен новый генеральный директор
Узнать подробнее

Материалы по теме
Своя кинокомиссия появится в Свердловской области
#Министерство культуры#Екатеринбург#Кино#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25