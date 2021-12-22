Свердловская киностудия снимет свой первый фильм после перезагрузки

Автором сценария кинокартины стал Савва Минаев, известный своей работой над фильмом «Цой», сериалом «Беспринципные» и другими картинами. Фильм, который попытается раскрыть роль мужчины в нашем обществе, снимут в областной столице. Он должен выйти как в онлайн-кинотеатрах, так и на широких экранах страны. «Сломя голову» должен стать третьим проектом Свердловской киностудии в грядущем году, сообщили в пресс-службе студии.