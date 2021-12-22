Свердловский Минздрав не смог обжаловать решение суда о ремонте тагильской больницы

Напомним, что в октябре этого года Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к региональному Минздраву с требований изыскать необходимые для ремонта средства. В исковом заявлении было указано, что ведомство в ходе проверки выявило в отделении недопустимые дефекты пола, потолка, стен, наличие грибка и другие нарушения, создающую угрозу жизни и здоровью пациентам.