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Свердловский Минздрав не смог обжаловать решение суда о ремонте тагильской больницы

22 декабря 2021, 15:39
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Областной суд рассмотрел апелляцию Свердловского Минздрава на решение суда нижестоящей инстанции о ремонте Демидовской больнице в Нижнем Тагиле.

Решение, обязывающее ведомство отремонтировать гинекологическое отделение Демидовской больницы, было оставлено без изменений. Теперь областному Министерству здравоохранения придется найти 21 млн рублей, в которые оценены необходимые в отделении работы.

Напомним, что в октябре этого года Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к региональному Минздраву с требований изыскать необходимые для ремонта средства. В исковом заявлении было указано, что ведомство в ходе проверки выявило в отделении недопустимые дефекты пола, потолка, стен, наличие грибка и другие нарушения, создающую угрозу жизни и здоровью пациентам.

Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле
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#Ремонт#Демидовская больница#Минздрав#Нижний Тагил#Общество
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