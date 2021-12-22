Улетевшую в кювет семейную пару на иномарке спасли водители в Екатеринбурге

Авария случилась в ночь на 22 декабря. Проезжавшие мимо автомобилисты увидели авто и не оставили в беде людей, рассказывает пострадавшая Марина. Ночью она с супругом отправилась извлекать стружку из глаза. Мужчина работает сварщиком. Во время движения девушка зацепила обочину и ее стало разворачивать. Выровнять автомобиль ей не удалось. В результате его занесло и перевернуло, пишет Е1.
Другие водители тут же поспешили семье на помощь. Сначала они вытащили мужчину, а потом саму девушку. Также авто пытались вытянуть тросом на Камазе, но он порвался.
В результате общими усилиями удалось перевернуть авто и вытолкать на дорогу. Сама водитель и ее пассажир не пострадали.