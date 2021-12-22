Застреливший вице-мэра Новоуральска свердловчанин избежал тюрьмы

Инцидент случился во время охоты в Алапаевском районе. По данным следствия, обвиняемый допустил грубое нарушение правил обращения с охотничьим ружьем. Во время разрядки карабина обвиняемый нажал на спусковой крючок. При этом он не убедился в отсутствии патрона и людей вокруг.