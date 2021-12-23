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Диспансеризация населения будет продолжаться в России

23 декабря 2021, 11:19
Фото: 1MI
Несмотря на ситуацию с COVID-19, в России будет продолжаться диспансеризация населения и оказываться плановая медицинская помощь для граждан. Об этом рассказал на ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин.

В связи с пандемией коронавируса, пришлось менять маршрутизацию пациентов и отдавать учреждения под ковидные госпитали. В первую волну наблюдался дефицит СИЗов, но сейчас проблем с этим нет, отметил президент.

Одно из направлений в медицине сейчас не только профилактика, но и постковидное восстановление. Система диспансеризации должна работать устойчиво, независимо от COVID-19, рассказал Владимир Путин.

Напомним, поликлиника на ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле станет «бережливой», там продолжается ремонт. Идет работа по оптимизации прохождения диспансеризации населения, распределению потоков пациентов и разработке электронной очереди на все медицинские услуги.

Поликлиника на Вагонке в Нижнем Тагиле станет «бережливой»
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#Пресс-конференция#Медицина#Диспансеризация#Владимир Путин#Коронавирус#Эксклюзив#Здоровье
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