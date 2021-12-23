Об эффективности вакцинации от коронавируса рассказал президент Путин

Вызвано способностью к мутациям нового этого вируса. Очень простой ответ. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения. Почему я и говорю о необходимости взаимного признания и распространения вакцин. Иначе нам глобально не справиться с этой проблемой, заявил Владимир Путин.