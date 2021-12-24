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Мужчина в центре Екатеринбурга сломал нос 22-летней девушке

24 декабря 2021, 03:04
Фото: pixabay.com
Вечером 24 декабря в центре Екатеринбурга неизвестный мужчина жестоко избил девушку. При этом он кричал что является работником полиции, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел около 18.00 у дома № 40 на улице Московской. Мужчина подбежал к молодой свердловчанке и ударил ее кулаком в лицо, причинив серьезные травмы. В травмпункте, куда обратилась горожанка, диагностировали перелом носа. И это не считая многочисленных синяков.

Пострадавшая уже обратилась в районный отдел МВД, сообщает Е1. По ее словам, злоумышленника она не знает. Мужчина просто бежал мимо и нанес удар. Отбежав, он крикнул бросившимся вдогонку прохожим что работает в полиции, и чтобы они за ним не гнались.

По данным на вечер 24 декабря задержать обидчика 22-летней девушки не получилось. Полиция продолжает поиски нападавшего. Подозреваемый в причинении травм был одет в дутую короткую куртку, массивные ботинки и шапку с заворотом. Он худощавого телосложения, среднего роста.

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