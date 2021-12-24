Отчислять непривитых от коронавируса студентов отказалось УрФУ в Екатеринбурге

В университете планируется организовать дистанционное обучение для студентов, которые не могут лично присутствовать на парах. Другие мероприятия будут организованы с соблюдением ковидных ограничений. Также, по словам представителя вуза, уклоняться у студентов от вакцинации не получится, так как зараженные люди опасны для здоровья остальных.