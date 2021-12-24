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Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх попросила о снижении налогов для общепита

24 декабря 2021, 07:41
Фото: Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Уполномоченный по защите прав предпринимателей провела встречу с вице-губернатором Дмитрием Иониным. Обсуждалась ситуация с QR-кодами для общепита и торговых центров.

Причина встречи чиновников - письмо, направленное бизнес-омбудсмену владельцами свердловских ресторанов и кафе. В нем они выражают свое недовольство последними изменениями областного указа, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией. И просят провести проверку в части соблюдения их прав.

По новой редакции документа, кафе и ресторанам разрешено работать круглосуточно. Однако это не отменяет действие антиковидных QR-кодов. Каждый посетитель обязан показывать его при входе, потому что иначе в заведение не впустят.

Предприниматели считают, что это негативно сказывается на посещаемости и ведет к убыткам. Но заместитель губернатора Павел Креков на это пояснил, что ситуацию в торговых центрах контролировать проще, чем в отдельно стоящих зданиях. Санитарные требования там соблюдают беспрекословно.

Елена Артюх переговорила с Дмитрием Ионининым, чтобы найти компромисс. По ее мнению, для владельцев предприятий общепита, которые находятся вне зоны торговых центров, нужно снизить налоговую нагрузку и принять другие меры поддержки.

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