Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх попросила о снижении налогов для общепита

Причина встречи чиновников - письмо, направленное бизнес-омбудсмену владельцами свердловских ресторанов и кафе. В нем они выражают свое недовольство последними изменениями областного указа, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией. И просят провести проверку в части соблюдения их прав.
По новой редакции документа, кафе и ресторанам разрешено работать круглосуточно. Однако это не отменяет действие антиковидных QR-кодов. Каждый посетитель обязан показывать его при входе, потому что иначе в заведение не впустят.
Предприниматели считают, что это негативно сказывается на посещаемости и ведет к убыткам. Но заместитель губернатора Павел Креков на это пояснил, что ситуацию в торговых центрах контролировать проще, чем в отдельно стоящих зданиях. Санитарные требования там соблюдают беспрекословно.
Елена Артюх переговорила с Дмитрием Ионининым, чтобы найти компромисс. По ее мнению, для владельцев предприятий общепита, которые находятся вне зоны торговых центров, нужно снизить налоговую нагрузку и принять другие меры поддержки.