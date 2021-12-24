Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх попросила о снижении налогов для общепита

Предприниматели считают, что это негативно сказывается на посещаемости и ведет к убыткам. Но заместитель губернатора Павел Креков на это пояснил, что ситуацию в торговых центрах контролировать проще, чем в отдельно стоящих зданиях. Санитарные требования там соблюдают беспрекословно.