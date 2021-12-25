Выпускник автошколы Тагила спровоцировал ДТП с пострадавшей 11-летней девочкой

Инцидент произошел около полудня 25 декабря под Нижним Тагилом по автодороге Николо-Павловское — Алапаевск. Как рассказали редакции в местном ОГИБДД, 58-летний виновник аварии на своей Geely выехал на встречку для обгона, но с управлением иномарки не справился и столкнулся с ехавшей навстречу «Нивой». Отечественный автомобиль от удара влетел в Kia и Hyundai.