Родилась в рубашке: тагильчанка чудом осталось жива в ДТП под Невьянском

ДТП произошло 24 декабря. Тагильчанка за рулем Alfa Romeo не справилась с управлением на скорости под сто километров в час, дважды перевернулась в воздухе и вылетела в кювет. Девушка разбила нос, поранила руки и ноги, но осталась жива.
Врачи сказали, что она родилась в рубашке, а сотрудники ГИБДД поздравили с новым «днем рождения». По их словам, если бы не крепкие стойки иномарки, то девушка могла не выжить, рассказала TagilCity.ru пострадавшая. Она не первая, кто оказался в этом кювете — рядом с местом, куда улетела машина, установлен памятник жертве другого ДТП.
Сейчас пострадавшая восстанавливается дома в Нижнем Тагиле. Разбитая машина была эвакуирована в Невьянск. Девушка пытается собрать 20 тысяч рублей, необходимых на эвакуатор до Нижнего Тагила.