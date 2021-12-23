Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Уральском выросло до 10 человек

Нарушитель ПДД скрылся с места происшествия, но с помощью видеозаписей его личность была установлена. Водитель иномарки объяснил, что не видел того, как автобус врезался в светофор, и поэтому поехал дальше по своим делам, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.