Пенсионерка попала под колеса «Гранты» на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

ДТП произошло около 16.00 24 декабря. 49-летний тагильчанин за рулем LADA Granta, двигаясь в сторону Окунева, наехал на переходившую дорогу пенсионерку. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина была госпитализирована с переломом правого плеча и сотрясением мозга.
Сбивший тагильчанку водитель оказался трезв и объяснил стражам дорожного порядка, что просто на заметил шедшую по дороге женщину. Мужчина уже дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.