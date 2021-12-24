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Пенсионерка попала под колеса «Гранты» на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

24 декабря 2021, 17:23
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
58-летнюю жительницу Нижнего Тагила сбили на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 26а на Ленинградском проспекте.

ДТП произошло около 16.00 24 декабря. 49-летний тагильчанин за рулем LADA Granta, двигаясь в сторону Окунева, наехал на переходившую дорогу пенсионерку. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина была госпитализирована с переломом правого плеча и сотрясением мозга.

Сбивший тагильчанку водитель оказался трезв и объяснил стражам дорожного порядка, что просто на заметил шедшую по дороге женщину. Мужчина уже дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

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