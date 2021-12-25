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«Звездное небо» и светодиодное дерево украсили центр Тагила к новому 2022 году

25 декабря 2021, 17:00
Фото: TagilCity
Новые украшения в виде гирлянды «звездное небо», светящегося дерева и 108 светодиодных фонарей появились к новому 2022 году в центре Нижнего Тагила.

Огромную гирлянду установили на спуске с Театральной площади к фонтану у Тагильского пруда, там же украсили дерево разноцветными светодиодами. А праздничные фонари развешали вдоль проспекта Ленина.

Фото: TagilCity.ru

Очень впечатляет масштаб и красота ледового городка в этом году. А новые украшения очень органично вписались в общую картину. С нетерпением ждем официального открытия, чтобы полюбоваться и на красавицу-елку, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Напомним, открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 27 декабря. На закупку новых украшений было выделено 6,2 миллиона рублей. Установка и подключение было закончено 25 декабря 2021 года.

«Звездное небо» и светящееся дерево украсят центр Нижнего Тагила к Новому году
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#Украшение#Театральная площадь#Ледовый городок#Новый год#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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