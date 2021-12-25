«Звездное небо» и светодиодное дерево украсили центр Тагила к новому 2022 году

Огромную гирлянду установили на спуске с Театральной площади к фонтану у Тагильского пруда, там же украсили дерево разноцветными светодиодами. А праздничные фонари развешали вдоль проспекта Ленина.
Очень впечатляет масштаб и красота ледового городка в этом году. А новые украшения очень органично вписались в общую картину. С нетерпением ждем официального открытия, чтобы полюбоваться и на красавицу-елку, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
Напомним, открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 27 декабря. На закупку новых украшений было выделено 6,2 миллиона рублей. Установка и подключение было закончено 25 декабря 2021 года.