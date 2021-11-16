Ледовый городок у Драмтеатра в Нижнем Тагиле за 11,5 млн построит прежний подрядчик

ООО «Уралстрой-НТ» стало единственным участником закупки, аукцион признан не состоявшимся. В 2020 году эта же компания возводила елку и ледовые конструкции у Драмтеатра в Нижнем Тагиле. Городок должен быть готов к 25 декабря и демонтирован 25 января.
Темой в этом году выбраны герои «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет. Помимо елки и горок на площади появятся скульптуры Винни-Пуха, Конька-Горбунка и других героев.
Напомним, власти Екатеринбурга рассматривают вопрос о том, чтобы пускать посетителей в ледовый городок на площади 1905 года по QR-кодам. Окончательное решение будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19 и темпов вакцинации.