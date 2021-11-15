В ледовый городок в Екатеринбурге мэрия хочет пускать горожан только с QR-кодами

Сегодня ситуация стабилизируется. Если дальше будут сохраняться такие же темпы вакцинации и цифры по заболеваемости будут такими же стабильными, то я думаю, что оперативный штаб может принять решение о допуске посетителей без QR-кодов с учетом того, что это улица,сообщил Марков.