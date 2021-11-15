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За просьбу показать QR-код пьяный житель Краснотурьинска набросился на охранника

15 ноября 2021, 08:24
Фото: 1MI
Нетрезвый посетитель одного из торговых центров Краснотурьинска набросился на охранника из-за просьбы показать QR-код.

Посетитель был недоволен, что с него потребовали еще и паспорт, сообщается в группе «Краснотурьинск Live» Вконтакте.

Охранник же, по словам очевидцев, не говорил ничего плохого. При этом сам нападавший несколько минут махал перед ним руками и задавал вопросы о правомерности проверки кодов.

В результате нетрезвый мужчина напал на охранника, схватив его рукой за лицо. После этого очевидцы вызвали полицию. Когда дебошир заметил стражей правопорядка, то успокоился и позднее покинул ТЦ.

Фото: «Краснотурьинск Live»

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что по данному факту будет проведена проверка.

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